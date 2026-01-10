Las intensas lluvias que afectan a la sierra central provocaron un deslizamiento de tierra, piedras y lodo en el sector de Ocatare, a la altura del kilómetro 100 de la Carretera Central, en el tramo que une La Oroya con Lima, entre Casapalca y San Mateo.

El material desprendido invadió parte de la vía, obligando a que el tránsito vehicular se realice solo por un carril, mientras se ejecutan trabajos intermitentes de limpieza. En algunos momentos, el paso es suspendido por varios minutos para permitir la remoción del lodo y las rocas.

Personal de la Policía de Carreteras y de la concesionaria Deviandes se encuentra en la zona controlando el flujo vehicular y coordinando las labores para restablecer la circulación normal.

Las autoridades exhortaron a los conductores a desplazarse con extrema precaución, debido a que las lluvias continúan y existe riesgo de nuevos deslizamientos en este tramo de la vía central.