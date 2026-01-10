Una pesadilla vivieron dos jovencitas que fueron de paseo, pero terminaron siendo asaltadas y ultrajadas por dos delincuentes, que además les robaron sus bienes. Desde julio del 2025, cuando una de las agraviadas denunció el ataque en Sapallanga, se inició las investigaciones.

Poco después en diciembre otra jovencita fue agredida sexualmente, por los mismos delincuentes. Al hallar evidencias, las autoridades ordenaron la detención preliminar del sospechoso Carlos William Rafael Ccacro (50), quien fue capturado en un operativo en Apata.

De las pesquisas se conoce que Carlos Rafael, sería uno de los dos presuntos maleantes que el 30 de noviembre habrían abusado sexualmente de una joven de 18 años y robado sus pertenencias en el Mirador de Sapallanga, en Huancayo.

La víctima había salido a pasear con un amigo al cerro San Cristóbal, siendo interceptados por dos sujetos que tenían una pistola y un cuchillo, los maniataron con pasadores, les quitaron sus celulares y dinero, para luego obligarlos a ‘yapear’ mil soles.

Luego, los llevaron a un desolado para abusar de la jovencita, frente a su pareja. Antes de huir, exigieron otro yape de 500 a la cuenta de Carlos Rafael; ello sirvió a la Divincri para identificar al sospechoso.

La denunciante también reconoció a su agresor por sus fotos en Facebook y Reniec. La Fiscalía con las evidencias de los espermatozoides, lesiones compatibles y otros solicitó la detención preliminar por 72 horas, por los presuntos delitos de robo agravado y violación sexual.

En el lugar de los hechos, los agresores dejaron un envoltorio de preservativo. Otra agraviada de 23 años también reconoció al acusado.