Golpeadas y estranguladas, así fueron victimadas Jaqueline Meza Taipe (19), a quien solo le faltaba dos años para ser profesora y Edith Soledad Rupay Malpartida (27), quien estudiaba computación. Según las investigaciones, ambas fueron atacadas por el mismo cocinero Wilmer Rojas Solano, quien ahora está fugitivo.

Una tercera víctima Anabela S.P. (25), salvó de morir de milagro en noviembre del 2024.

Sin embargo, un nuevo dato salta de las investigaciones, para el último feminicidio, Wilmer Rojas, quien tendría unos 37 a 40 años de edad, usó una nueva identidad, “Diego”.

Al conocer de la más reciente muerte, la de Jakelin Meza, las familias se contactaron para exigir justicia y la captura del asesino serial que anda suelto.

Su primera víctima:

En febrero de 2016 el cuerpo de una joven fue hallado en un canal de irrigación del distrito de San Jerónimo de Tunán. La víctima fue identificada como Soledad Edith Rupay Malpartida (27). Un día antes salió a una discoteca y desapareció, hasta que la hallaron ya inerte.

“A mi hija la estranguló con una correa. El 2017 la Divincri lo detuvo, luego de 6 meses le dieron libertad. Ahora mató a otra jovencita. Queremos que lo capturen, sino va a seguir matando”, dijo solloza María, mamá de Edith Rupay.

Anabela logró salvarse

Efectivamente, Wilmer Rojas salió de prisión y se fue de Huancayo a Huánuco, siete años después se tuvo noticia de un nuevo crimen, pero esta vez las cosas no salieron como pensaba.

Allí en Huánuco conoció a Anabela una alegre chef a la que enamoró.

“Es atento, se gana la confianza con facilidad, pero después es celoso, se vuelve agresivo. Mi hermana está viva de milagro, la golpeó con una piedra, quiso estrangularla y la botó a un abismo”, contó un familiar de Anabela, quien sobrevivió a la brutal agresión.

En aquel entonces, Wilmer, le quitó el celular a Anabela y la citó para devolvérselo. Ambos estuvieron en un hospedaje y, para devolverle el móvil, el celoso le exigió a Anabela que le lleve a su casa.

En un descuido la joven quiso escabullirse y eso enardeció al cocinero que a la fuerza la llevó al cementerio de Pachabamba, distrito de Santa María del Valle - Huánuco para golpearla con una piedra.

Sin piedad, el agresor arrojó a Anabela por la pendiente, le lanzó piedras y, creyendo que la había matado huyó.

El último crimen

Sú última víctima es la estudiante Jakelin Meza quien due asesinada en Pasco. El criminal escapó llevándose su celular y billetera. La última ubicación del celular arrojó Huancayo, el criminal habría regresado a la ciudad donde comenzó a matar.

“Ese asesino debe ser capturado, debe estar preso, justicia para mi hija bonita”, gritó Faustino Meza, sujetando la foto de Jakelin, la segunda de 5 hermanos.

Ella viajó del distrito de Huancán en la provincia de Huancayo al distrito de Huayllay en Pasco a un restaurante en el que trabajaría como moza. Allí también estaba el asesino con una nueva identidad: “Diego”.

El cuerpo de la joven fue hallado en un hotel con signos de estrangulamiento.