Los vecinos de la cooperativa Santa Isabel, Soto Valle, El Mirador, Los Claveles, entre otros sectores de Huancayo, expresaron su malestar con la empresa Sedam, ya que la falta de agua los agobia a diario.

Yover Yaranga, manifestó que en la zona baja por la avenida Alameda, el problema es la baja presión, pero en Torre Torre, Soto Valle, Los Claveles, los vecinos no cuentan con el servicio de manera constante. Lo cual genera un riesgo de proliferación de enfermedades.

“Ayer estaba lavando mi ropa y se seca el agua, no se de que nos cobra Sedam si el agua se seca, tenemos los platos amontonado y con que vamos a lavar no se puede trabajar así, peor en la casa, solo cae un chorro de agua hasta las 12 y luego se corta el agua, nosotros tenemos restaurante y es indispensable el agua para la limpieza pero no hay y nos cobran igual”, reclamó reclamó Vilma Paraguay.

Recibos elevados

“En la urbanización Los Libertadores, cae poco el agua, pero en el Mirador, ya no llega porque está más alto, aún así el recibo ya llega por un monto de 48 soles cuando no nos brindan el servicio”, reclamó Elvira Pomachagua.

El presidente de la Junta Vecinal de la cooperativa Santa Isabel, Nemesio Aliaga, refirió que los vecinos están disconformes, es por ello que ayer acudió a Sedam Huancayo, le citaron para el lunes a fin que el gerente general los atienda. Ayer, personal de Sedam Huancayo procedió a realizar la revisión de las redes para detectar el punto de la falla, donde estuvieron también los dirigentes a fin de constatar que sucede.