El desborde del río en el sector San Luis de Pajonal Bajo, en la provincia de Nasca, provocó el ingreso de agua y lodo a decenas de viviendas, generando daños materiales y afectando principalmente a familias de escasos recursos.

Viviendas inundadas

La crecida del caudal superó las defensas improvisadas con costales de arena que habían sido colocadas para contener el avance del agua. Sin embargo, la fuerza de la corriente terminó por rebasar estas barreras y alcanzó inmuebles construidos, en varios casos, con materiales precarios como madera y esteras.

En algunas viviendas, el nivel del agua y el lodo superó los 60 centímetros de altura, afectando muebles, camas, ropa, electrodomésticos y otros enseres básicos. Las familias damnificadas señalaron que muchas de ellas no han podido acceder a alimentos durante gran parte del día, situación que impacta con mayor fuerza en niños y adultos mayores.

Pobladores del sector solicitaron el envío urgente de motobombas para retirar el agua acumulada, así como maquinaria pesada que permita reforzar las riberas y evitar un nuevo ingreso del caudal a la zona urbana.

Colapsa compuerta

En tanto la compuerta principal del sector Copara, en la provincia de Nasca, se derrumbó tras el incremento del caudal y la fuerza del agua, afectando gravemente a agricultores de la zona.

La infraestructura, considerada clave para la distribución de agua hacia los sectores de Copara, La Joya y Chauchilla, quedó inutilizada luego de ser arrasada por la corriente. Como consecuencia, el sistema de riego quedó interrumpido, comprometiendo el abastecimiento hídrico para los cultivos.

De acuerdo con la información preliminar, la compuerta tendría más de 70 años de antigüedad. El aumento del caudal terminó por debilitar su estructura hasta provocar su colapso.

Agricultores de la zona solicitaron la intervención urgente de Defensa Civil del distrito de Vista Alegre para evaluar los daños y coordinar acciones inmediatas que permitan restablecer el sistema de riego y evitar mayores pérdidas en el sector agrícola.

