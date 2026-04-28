La reconocida revista científica especializada The Coleopterists Bulletin publicó el hallazgo de una nueva especie de escarabajo araña (Ptinidae: Ptininae), denominada Trigonogenius jocelynae, en la Reserva Nacional San Fernando, ubicada en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, en la región Ica, área marino - costera con características sumamente particulares, ya que en ella confluyen, el desierto, las lomas y acantilados.

Pequeños coleópteros

El estudio fue realizado por T. Keith Philips y Jacob G. Bowen, investigadores del Systematics and Evolution Laboratory, Department of Biology, Western Kentucky University (EEUU), junto a Kyle A. Whorrall, investigador de la misma institución y de la University of Auckland (Nueva Zelanda).

Este descubrimiento científico, que empezó en el 2019 con trabajos en campo, logró la colecta de ejemplares en las lomas costeras, ecosistemas singulares que dependen de la humedad de la neblina del Pacífico y que conviven con zonas desérticas en la costa peruana.

Los escarabajos del género Trigonogenius son pequeños coleópteros conocidos como “escarabajos araña”, caracterizados por su aspecto globoso y hábitos asociados a ambientes áridos. La nueva especie se distingue por surcos longitudinales muy marcados en el pronoto y patrones definidos en los élitros, rasgos que la diferencian de otras especies del género registradas en el país.

Este hallazgo constituye el primer registro de un Trigonogenius en un ecosistema de lomas costeras, ampliando el conocimiento sobre la diversidad y distribución de este grupo en América del Sur.

Al respecto, el presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), José Carlos Nieto Navarrete, señaló que la Reserva Nacional San Fernando “se consolida como un espacio estratégico para la conservación de ecosistemas costeros, desérticos y de lomas. Este hallazgo científico demuestra la importancia de las áreas naturales protegidas como refugios de especies únicas y subraya la necesidad de continuar con inventarios biológicos y estudios científicos que permitan valorar y conservar la riqueza natural del Perú”.

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