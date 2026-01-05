La tranquilidad de la Plaza Bolognesi de Nasca se vio alterada la noche del sábado, cuando una concentración de ciudadanos venezolanos derivó en peleas y disturbios, generando escenas de desorden en pleno fin de semana.

Peleas públicas

Según relataron testigos, el consumo de bebidas alcohólicas, la música a alto volumen y los cruces verbales entre algunos asistentes provocaron enfrentamientos que alarmaron a las familias presentes, sobre todo por la presencia de niños. La situación generó preocupación entre los vecinos ante el riesgo que representaba el descontrol en una zona concurrida.

Tras la difusión de los hechos en redes sociales, ciudadanos expresaron su malestar y exigieron mayor presencia de la Policía Nacional en plazas y plazuelas de la ciudad, a fin de evitar que estos espacios se conviertan en focos de disturbios y garantizar la seguridad y convivencia pacífica de la población.

VIDEO RECOMENDADO