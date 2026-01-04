Perú alberga la segunda comunidad venezolana más grande en el exterior, con Lima como la tercera ciudad del mundo con mayor número de venezolanos, con aproximadamente 1.7 millones.

Miles de migrantes

En la región Ica, también viven miles de venezolanos y venezolanas, por ello tras conocer la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, miles indicaron que regresarán a su país.

Ayer en horas de la tarde, la comunidad venezolana en Ica realizó una caravana y una concentración que partió desde la plazuela Francisco Bolognesi con dirección a la Plaza de Armas.

Decenas de ciudadanos venezolanos participaron en la movilización, portando banderas y expresando su emoción por lo que consideran un momento clave para su país. La actividad se desarrolló de manera pacífica y llamó la atención de transeúntes y vecinos del centro de la ciudad.

Ariana Franco, coordinadora de los ciudadanos venezolanos en la provincia de Ica, expresó su sentir durante la jornada. “Estamos demasiado felices por este triunfo y lo celebramos. La mayoría somos ciudadanos que hemos llegado a Ica hace entre seis y diez años. Estamos muy agradecidos con el Perú por abrirnos las puertas. Me encanta su gastronomía y, aunque estoy de paso, sé que tengo un país al que regresar”, señaló.

Franco destacó que muchos de sus compatriotas provienen de distintas ciudades de Venezuela como Caracas, Lara, Valencia, San Carlos, Tinaco y Tinaquillo. Además, resaltó que varias familias han formado su hogar en el Perú. “El gran mensaje es que lo hemos logrado. Esto es gracias a nuestra líder María Corina Machado”, manifestó.

Asimismo, indicó que la comunidad se mantiene atenta a los anuncios oficiales sobre los próximos pasos a seguir. “Vamos a regresar a nuestro país, pero tenemos que esperar lo que diga el gobierno de Trump y el tiempo que se deba esperar para volver”, declaró.

Otros asistentes también expresaron su emoción por lo que consideran un cambio histórico. “Estamos muy felices, desde las dos de la mañana no puedo dormir de la emoción. Somos venezolanos y merecemos estar en nuestro país”, comentó una de las participantes.

Cabe señalar que, Nicolás Maduro fue trasladado ayer a Nueva York y sería enviado a una prisión federal de Estados Unidos. El exmandatario de Venezuela es escoltado por personal de seguridad de EE.UU.

Maduro permanecerá bajo custodia federal mientras se define su situación judicial ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, jurisdicción que mantiene cargos en su contra desde hace varios años.

