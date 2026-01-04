Nicolás Maduro fue ingresado este sábado al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, después de arribar a Manhattan en helicóptero, según reportes de medios locales.

El traslado se realizó tras un procedimiento previo en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida, el helicóptero partió desde un helipuerto en Manhattan y una caravana policial escoltó al mandatario hasta el centro penitenciario. Durante la jornada, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca difundió un video del operativo con el mensaje: “Arrestado y escoltado”.

En las imágenes compartidas se observa a Maduro caminando por un pasillo con una alfombra azul con la inscripción «DEA NYD», mientras es custodiado por agentes federales. El material fue publicado en la red social X por la cuenta Rapid Response 47.

#ATENCIÓN | Se empiezan a conocer las imágenes y videos de la llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos luego de ser capturado en la mañana de este 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. En una de las grabaciones se le escucha saludar a las personas que están a su alrededor… pic.twitter.com/e3Fqs1aTaW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 4, 2026

Nicolás Maduro llegó a Nueva York tras ser capturado en Venezuela

El avión militar que trasladó a Nicolás Maduro aterrizó este sábado en Nueva York, luego de que el mandatario venezolano fuera detenido en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Su llegada se produjo en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, donde fue recibido por agentes de distintas agencias federales.

En el lugar estuvieron presentes efectivos del FBI y de la Administración de Control de Drogas (DEA), entre otras dependencias, mientras se desplegó un amplio operativo de seguridad. Según reportes, la zona registraba una temperatura de 2 grados centígrados bajo cero al momento del arribo.

Tras el aterrizaje, se prevé que Maduro sea trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center, una prisión federal ubicada en el distrito de Brooklyn, donde permanecerá bajo custodia mientras se definen las siguientes diligencias judiciales.