Decenas de docentes contratados de la provincia de Nasca denunciaron el retraso en el pago de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y realizaron una protesta frente a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para exigir respuestas sobre la situación.

Falta de información

Los maestros señalaron que el beneficio laboral, correspondiente al año 2025, debió ser abonado entre enero y febrero de este año. Sin embargo, aseguran que han transcurrido cerca de cinco meses sin recibir el pago, pese a las reiteradas gestiones realizadas.

Según indicaron, alrededor de 148 docentes contratados de los distritos de Nasca, Marcona, Vista Alegre y El Ingenio se encuentran afectados por la demora. Asimismo, cuestionaron que, de acuerdo con la información que manejan, solo cerca de 50 docentes habrían recibido el depósito, mientras que el resto continúa a la espera.

“Lo que pedimos es una explicación clara sobre por qué algunos docentes recibieron el pago y otros no. Hasta ahora no hemos obtenido una respuesta concreta”, manifestaron durante la protesta.

Los docentes señalaron que han presentado diversos documentos y solicitudes formales para conocer el estado de sus pagos, pero afirman que las respuestas recibidas han sido insuficientes y se limitan a indicar que el tema se encuentra en coordinación con otras instancias administrativas.

Ante esta situación, un grupo de representantes acudió a la sede de la UGEL Nasca para entregar un memorial y solicitar una reunión con las autoridades. Sin embargo, informaron que no pudieron sostener un encuentro directo debido a que la directora de la institución se encontraba de vacaciones y el personal encargado estaba fuera de la sede por comisión de servicio.

Los profesores sostienen que la CTS constituye un derecho laboral adquirido y que muchos trabajadores habían previsto utilizar esos recursos para gastos familiares, educativos y compromisos financieros.

“Queremos saber dónde está el presupuesto destinado para este pago y cuándo se hará efectivo. No estamos pidiendo un bono ni un beneficio adicional, sino un derecho que nos corresponde”, expresaron.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO