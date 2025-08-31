El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó la ocurrencia de dos sismos de magnitud moderada en la provincia de Nasca, en la región Ica, la noche de este sábado. Ambos eventos fueron percibidos por la población de Marcona con una intensidad de nivel III.

Temblores seguidos

El primer movimiento telúrico se registró a las 10:59 de la noche, con una magnitud de 5.0, una profundidad de 28 kilómetros y su epicentro se ubicó a 81 kilómetros al sur de Marcona. Nueve minutos después, a las 11:08 de la noche, se produjo un segundo sismo de magnitud 4.3 a 51 kilómetros al suroeste de Marcona, con una profundidad de 11 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños personales ni materiales. Sin embargo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) continúa monitoreando la zona y recomienda a la población mantener la calma y tener listas sus mochilas de emergencia.

El IGP recordó que el Perú se encuentra en una zona altamente sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que es importante estar preparados ante cualquier eventualidad.

