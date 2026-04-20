Un encuentro deportivo disputado en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, terminó en graves incidentes de violencia que obligaron la intervención de la Policía Nacional, tras registrarse agresiones contra el árbitro del partido.

Violencia en partido

El partido entre los equipos “Micaela Bastidas” y “Madero de los Santos” se vio interrumpido luego de que algunos jugadores que serían del equipo Micaela Bastidas habrían golpeado al árbitro.

La situación se tornó más tensa cuando parte de la hinchada del equipo involucrado reaccionó de manera violenta, lanzando piedras y otros objetos hacia el campo deportivo. Testigos señalaron que varios aficionados descendieron hasta zonas cercanas al terreno de juego e intentaron superar las vallas metálicas para ingresar al campo.

Ante el incremento de la violencia, efectivos de la Policía Nacional intervinieron para resguardar la integridad del árbitro y controlar la situación.

Este nuevo hecho de violencia en el deporte ha generado preocupación entre la población local, que cuestiona la conducta de algunos asistentes y la falta de control en eventos deportivos, que deberían desarrollarse en un ambiente de respeto.

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