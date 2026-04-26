Lo que debía terminar como una jornada deportiva acabó en uno de los episodios más graves del fútbol distrital. La Comisión de Justicia de la Liga Distrital de Fútbol de Vista Alegre emitió la Resolución N.° 09-2026, mediante la cual impuso drásticas sanciones al club Micaela Bastidas por las violentas agresiones contra la terna arbitral tras el partido frente a Madero de los Pobres Santos.

Club sancionado

Según el informe arbitral, los jueces fueron atacados con puñetes, patadas y lanzamiento de objetos al finalizar el encuentro, situación que obligó la intervención de efectivos policiales para resguardar su integridad. Producto de los hechos, los árbitros resultaron con lesiones, lo que agravó la evaluación disciplinaria del caso.

Como sanción, se dispuso la suspensión de jugadores por dos años, la inhabilitación de implicados por tres años y la exclusión del club Micaela Bastidas por cuatro años de toda competencia oficial.

Además, la institución sufrió el descenso inmediato a la segunda división de la Liga Distrital de Vista Alegre. La medida busca marcar un precedente y reafirmar que la violencia no tiene espacio en el deporte.

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