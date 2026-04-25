Un caso de presunta crueldad animal ha generado indignación en la provincia de Nasca, luego de que un perro muriera tras ser atacado con una piedra en la urbanización Juan Manuel Meza, en el distrito de Vista Alegre.

Denuncia en la zona

El hecho ocurrió la tarde del 22 de abril de 2026, alrededor de las 4:22 p. m., cuando, según la denuncia, un sujeto identificado como Julio Amado Ramírez Arias habría provocado la muerte del animal, conocido como “Maylo”.

Una cámara de seguridad registró parte de lo ocurrido. En las imágenes, el hombre aparece acompañado de otras personas, entre ellas un menor de edad. Según las primeras versiones, el perro habría intentado acercarse o atacar al menor, momento en el cual el sujeto reaccionó lanzándole una piedra que impactó en la cabeza del animal, causándole la muerte.

La dueña de la mascota expresó su dolor a través de un mensaje difundido públicamente, donde además exige justicia.

“Hoy 22 de abril de 2026, a las 4:22 pm, te arrebataron de mi lado, y con eso me arrancaron un pedazo del alma. Exijo justicia para Maylo. Matar a un animal es un delito en el Perú. Ley 30407. Art. 206-A del Código Penal: hasta 5 años de cárcel. Ya hice la denuncia. Y no voy a parar hasta que el responsable responda. Vuela alto, hijo. Te amo y te voy a extrañar todos los días que me queden. Tu cama se quedó vacía, pero tu lugar en mi corazón está más lleno que nunca”, escribió.

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