Momentos de conmoción y consternación se vivieron ayer por la tarde en la provincia de Nasca, luego del hallazgo de un feto humano abandonado en plena vía pública, entre la calle Callao y Fermín del Castillo, a pocas cuadras de la Plaza de Armas.

Feto en una caja

El hallazgo ocurrió en la sexta cuadra de la calle Callao, donde vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras encontrar una caja de cartón color naranja que contenía el pequeño cuerpo. Según información preliminar difundida desde el lugar, el feto tendría aproximadamente entre cinco y seis meses de gestación.

Tras el reporte, efectivos de la Policía Nacional y personal de serenazgo llegaron al lugar para acordonar el área y restringir el tránsito peatonal mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para realizar el levantamiento correspondiente e iniciar las investigaciones.

La escena generó gran impacto entre los vecinos y transeúntes, quienes observaron con indignación y tristeza lo ocurrido. Algunos residentes señalaron que el hecho habría ocurrido a plena luz del día, lo que incrementó la preocupación en la zona.

De acuerdo con testigos y medios locales, en los alrededores existen varias cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a la persona o personas que abandonaron el feto en la calle. Representantes del Ministerio Público llegaron posteriormente al lugar para realizar las diligencias junto al personal policial y de Medicina Legal.

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