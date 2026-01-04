Una tragedia se registró la tarde del sábado en la provincia de Nasca, luego de que un hombre perdiera la vida en el sector de Cantayo, frente a las conocidas agujas de Cantalloc, tras caerle un andamio cuando realizaba labores de limpieza en un pozo agrícola. La víctima fue identificada como Augusto Ore Loayza (47), según confirmaron fuentes en el lugar.

Muerte accidental

El hecho ocurrió pasadas las 3:00 de la tarde, en una zona agrícola cercana a los acueductos de Cantalloc, donde existen plantaciones de paltas y cultivos de papa. De acuerdo con la información preliminar, el trabajador se encontraba efectuando trabajos de mantenimiento cuando, por causas que aún son materia de investigación, el andamio colapsó y cayó al interior del pozo, ocasionándole la muerte de manera instantánea.

Tras el reporte del accidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú se trasladaron hasta el lugar, procediendo a acordonar la zona para evitar el ingreso de curiosos y garantizar el desarrollo de las diligencias conforme a ley. El cuerpo permanecía al interior del pozo a la espera de la llegada del fiscal de turno.

La zona donde ocurrió el accidente es de uso agrícola y cuenta con varios pozos destinados al riego, lo que representa un riesgo latente para trabajadores que realizan labores de mantenimiento sin las medidas de seguridad adecuadas, especialmente en sectores cercanos a atractivos turísticos como los acueductos de Cantalloc.

