Una tragedia se registró la tarde del sábado en la provincia de Nasca, luego de que un hombre perdiera la vida en el sector de Cantayo, frente a las conocidas agujas de Cantalloc, tras caerle un andamio cuando realizaba labores de limpieza en un pozo . La fue identificada como Augusto Ore Loayza (47), según confirmaron fuentes en el lugar.

Muerte accidental

El hecho ocurrió pasadas las 3:00 de la tarde, en una zona agrícola cercana a los acueductos de Cantalloc, donde existen plantaciones de paltas y cultivos de papa. De acuerdo con la información preliminar, el trabajador se encontraba efectuando trabajos de mantenimiento cuando, por causas que aún son materia de investigación, el andamio colapsó y cayó al interior del pozo, ocasionándole la muerte de manera instantánea.

Tras el reporte del accidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú se trasladaron hasta el lugar, procediendo a acordonar la zona para evitar el ingreso de curiosos y garantizar el desarrollo de las diligencias conforme a ley. El cuerpo permanecía al interior del pozo a la espera de la llegada del fiscal de turno.

La zona donde ocurrió el accidente es de uso agrícola y cuenta con varios pozos destinados al riego, lo que representa un riesgo latente para trabajadores que realizan labores de mantenimiento sin las medidas de seguridad adecuadas, especialmente en sectores cercanos a atractivos turísticos como los acueductos de Cantalloc.

