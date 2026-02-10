El Hospital de Nasca confirmó su capacidad para realizar intervenciones traumatológicas complejas tras la exitosa reimplantación del pulgar de un paciente que estuvo a punto de perderlo debido a un grave traumatismo.

Intervención médica

Gracias a la intervención especializada del equipo quirúrgico, se logró no solo salvar el dedo, sino también preservar su funcionalidad, devolviendo al paciente la posibilidad de retomar sus actividades con normalidad y mejorando su calidad de vida.

La operación contó con la participación del Dr. Erick Saavedra, el Dr. Renzo Crovetto, así como de las enfermeras Erika Vargas y Luisa Quispe, quienes pusieron su experiencia y compromiso al servicio del paciente.

Este caso evidencia la capacidad del hospital para enfrentar procedimientos de alta complejidad y reafirma la importancia de la medicina especializada en la región.

