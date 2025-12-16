La noche del domingo, un voraz incendio consumió la vivienda de Olga Bailón, de 88 años, en el sector de Cajuca, frente a la plaza La Ballena, en la provincia de Nasca. La adulta mayor salvó de morir debido a que no se encontraba en el interior del inmueble al momento del siniestro, que dejó reducidas a cenizas todas sus pertenencias.

Lo perdió todo

La mujer explicó que, tras registrarse un corte de energía, salió a comprar una vela y, al regresar, encontró su vivienda envuelta en llamas, mientras los vecinos ya intentaban controlar el fuego.

Fueron precisamente los vecinos del sector quienes, con baldes y tinas con agua, lograron aplacar el incendio y evitar que se propagara a casas contiguas. “Gracias a Dios no estaba adentro, si no hubiera pasado algo peor”, señalaron moradores, quienes destacaron la rápida reacción de la comunidad ante la emergencia.

Personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Nasca llegó al lugar para brindar apoyo y verificar el estado de salud de la adulta mayor, quien vive sola y cuya hija reside en el extranjero. Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades y a la población para brindar ayuda solidaria, debido a que la afectada perdió todos sus enseres y pertenencias, en un hecho ocurrido a puertas de las fiestas navideñas.

