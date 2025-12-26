dejó a una familia damnificada en el asentamiento humano Santa Rosa, cuarta entrada, zona colindante con el sector Buena Fe

Casa en cenizas

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 a. m. del 25 de diciembre y consumió por completo una vivienda construida con material rústico como palos, esteras y madera. En cuestión de minutos, la casa quedó reducida a cenizas, perdiéndose camas, ropa, enseres domésticos y otros bienes de primera necesidad.

Hasta el lugar llegaron integrantes del equipo de Defensa Civil, junto al serenazgo de la Municipalidad Provincial de Nasca, quienes realizaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), confirmando la magnitud de la emergencia.

Desde las primeras horas de la mañana se inició la entrega de ayuda humanitaria a la familia afectada, que incluyó colchas, frazadas, tinas, cocinas, camas y otros artículos básicos, con el fin de brindar apoyo inmediato ante la difícil situación generada por el incendio.

