Un voraz incendio registrado en plena madrugada de Navidad dejó a una familia damnificada en el asentamiento humano Santa Rosa, cuarta entrada, zona colindante con el sector Buena Fe, en la provincia de Nasca.

Casa en cenizas

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:00 a. m. del 25 de diciembre y consumió por completo una vivienda construida con material rústico como palos, esteras y madera. En cuestión de minutos, la casa quedó reducida a cenizas, perdiéndose camas, ropa, enseres domésticos y otros bienes de primera necesidad.

Hasta el lugar llegaron integrantes del equipo de Defensa Civil, junto al serenazgo de la Municipalidad Provincial de Nasca, quienes realizaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), confirmando la magnitud de la emergencia.

Desde las primeras horas de la mañana se inició la entrega de ayuda humanitaria a la familia afectada, que incluyó colchas, frazadas, tinas, cocinas, camas y otros artículos básicos, con el fin de brindar apoyo inmediato ante la difícil situación generada por el incendio.

