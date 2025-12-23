Un voraz incendio registrado la tarde del domingo 21 de diciembre, alrededor de las 2:00 de la tarde, destruyó por completo la vivienda de una familia en sector Los Girasoles, en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca.

Familia damnificada

Las llamas consumieron dormitorios, sala y una pequeña tienda de abarrotes que funcionaba dentro del inmueble, negocio que representaba el sustento diario del hogar. Según se informó, la vivienda estaba construida parcialmente con material prefabricado, lo que facilitó la rápida propagación del fuego y ocasionó pérdidas materiales totales.

Tras la emergencia, el alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo, y el jefe de Defensa Civil provincial, Jesús Choque, acudieron al lugar para constatar los daños y expresar su solidaridad con la familia afectada. Durante su visita, el burgomaestre manifestó su preocupación por la ausencia inicial de personal de Defensa Civil del distrito de Vista Alegre, pese a haber transcurrido varias horas desde el incendio.

El alcalde cuestionó que no se haya brindado atención inmediata a los damnificados, como la instalación de carpas o la entrega de ayuda básica, señalando que las emergencias no pueden esperar horarios administrativos ni días hábiles. En ese sentido, exhortó a las autoridades distritales a actuar con mayor responsabilidad y rapidez ante este tipo de situaciones.

Recién en horas de la mañana del lunes, representantes de la Municipalidad de Vista Alegre llegaron al sector para realizar la evaluación de daños, efectuar la remoción de escombros y dejar una carpa y colchones como apoyo temporal para la familia, que continúa necesitando asistencia humanitaria.

La propietaria del inmueble, Anhyela Roca Cancho, indicó que vivía junto a su esposo y dos menores de edad, de 9 y 14 años, y que el incendio los dejó sin pertenencias ni medios para reiniciar su negocio. Ante esta situación, se hace un llamado a las autoridades competentes y a la población en general a brindar apoyo solidario a la familia damnificada. Para cualquier ayuda, se habilitó el número 984 021 123.

VIDEO RECOMENDADO