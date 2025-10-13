Un incendio de considerable magnitud se registró la noche del sábado 11 de octubre en el boulevard del Pueblo Joven Túpac Amaru, en el distrito de Marcona, provincia de Nasca.

Incendio nocturno

El siniestro, ocurrido alrededor de las 10:00 p.m., afectó gravemente una vivienda y generó gran alarma entre los vecinos, quienes temían que las llamas se extendieran a otros inmuebles cercanos debido a la intensidad del fuego.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con el apoyo del camión cisterna municipal, logró controlar el siniestro tras varias horas de arduo trabajo. Personal de Serenazgo y SEMAPAM colaboraron en las labores de emergencia, evitando que el fuego se propague y cause mayores daños.

En horas de la mañana siguiente, la Municipalidad Distrital de Marcona, brindó apoyo inmediato a la familia damnificada, entregando colchones, frazadas, víveres, utensilios y otros productos de primera necesidad. La acción fue coordinada por la Subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastres.

Según las primeras investigaciones del Cuerpo de Bomberos, la causa del incendio habría sido un cortocircuito, lo que evidencia la precariedad e informalidad en la instalación de sistemas eléctricos en algunos inmuebles.

Finalmente, el municipio invocó a la comunidad marconense a solidarizarse con la familia afectada y brindar apoyo en estos momentos difíciles. En tanto, la rápida respuesta de los bomberos y del personal municipal evitó una tragedia mayor, pero el hecho deja una clara lección: la prevención y el mantenimiento adecuado de las instalaciones son esenciales para proteger la vida y el hogar de las familias.

VIDEO RECOMENDADO