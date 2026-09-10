Un incendio de grandes proporciones destruyó gran parte de una vivienda ubicada en el sector de Malecón Tierras Blancas, en la provincia de Nasca, durante la mañana del 9 de setiembre. La emergencia provocó cuantiosas pérdidas materiales para la familia que reside en el inmueble, especialmente para Valeria Bardales, una joven de 21 años que perdió prácticamente todas sus pertenencias.

Siniestro en la zona

De acuerdo con el testimonio de la joven, al momento de iniciarse el incendio se encontraba descansando en el segundo piso de la vivienda. Fue su hermana quien la alertó sobre la presencia de fuego. Al abrir una de las ventanas, Valeria se encontró con las llamas muy cerca del lugar donde se encontraba, por lo que tuvo que salir rápidamente para ponerse a salvo.

En medio de la emergencia, la joven únicamente logró rescatar su celular. El resto de sus pertenencias quedó dentro de la habitación y posteriormente fue consumido por el fuego.

El fuego afectó principalmente el segundo piso, donde se encontraba la habitación de Valeria. Las imágenes posteriores al incendio muestran paredes ennegrecidas, restos de muebles, ropa y otros objetos completamente calcinados.

Entre las pérdidas se encuentran su cama, colchón, tarima, ropero, ropa, calzado y diversos objetos personales. También fueron destruidas varias pertenencias que tenían un valor sentimental para ella, entre ellas recuerdos de su padre, quien falleció.

Pero las pérdidas no fueron únicamente materiales. Valeria también perdió parte de sus principales herramientas de trabajo: una laptop, trípodes y otros equipos utilizados para la creación de contenido.

La joven estudia la carrera de Derecho y trabaja para solventar sus gastos y contribuir con el pago de sus estudios. Asimismo, señaló que también realiza trabajos relacionados con la creación de contenido y brinda clases de natación como parte de sus actividades laborales.

“Con mi propio trabajo he podido comprar mis cosas”, explicó al referirse a algunas de las pertenencias que perdió, entre ellas su cama, que consideraba uno de sus logros personales a sus 21 años.

Según la información recogida durante la emergencia, el fuego habría comenzado en la zona de la cocina ubicada en el primer piso. De acuerdo con la versión proporcionada por los familiares, la cocina habría quedado encendida y posteriormente las llamas se propagaron rápidamente.

Ante el llamado de auxilio, acudió inicialmente la Compañía de Bomberos N.° 82 de Nasca, cuyos integrantes trabajaron para controlar las llamas. Debido a la magnitud de la emergencia, posteriormente se sumó personal de la compañía de bomberos María Reiche de Vista Alegre.

Los trabajos de los bomberos dejaron el inmueble completamente mojado debido a la cantidad de agua utilizada para controlar el fuego. Tras la emergencia, la familia quedó con la tarea de retirar los objetos destruidos, limpiar los ambientes y evaluar qué elementos pueden ser recuperados.

Tras conocerse el caso, vecinos y personas cercanas a la familia anunciaron que buscarán organizar una actividad de solidaridad para ayudar a Valeria y a sus familiares a recuperar parte de los bienes perdidos.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con Valeria Bardales al número 966 689 442, indicado por sus allegados como medio para recibir apoyo mediante Yape.

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