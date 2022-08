Después de dos años, la población de Nasca festejará de manera presencial sus fiestas patronales en honor a la santísima Virgen de Guadalupe, que se realizará desde mañana lunes 29 de agosto hasta el 10 de setiembre, regresando las tradicionales actividades como las novenas, veladas culturales en la plaza de Armas y concurridas noches al campo ferial.

Programación de actividades

La comisión de fiestas que preside Wilfredo Livia Mayurí y el párroco Eugenio Domínguez Alama brindaron una conferencia de prensa donde invocaron a los empresarios de bailes y espectáculos a respetar las actividades programadas por la comisión. Debido a que no existe exclusividad no se puede evitar que otros empresarios quieran trabajar, sin embargo tenemos el apoyo de la municipalidad y no se permitirá que se use el nombre de la virgen para estas actividades, expresó el representante.

Livia Mayuri reconoció que la comisión de fiestas licitó las fechas para realizar los bailes dentro de las festividades patronales, pero llamó a la conciencia de los empresarios que vienen anunciando bailes que no son avalados por la comisión, no se crucen con los bailes en las fechas facilitadas a la empresa ganadora de la licitación, ya que estas se realizan solamente una vez al año. Igualmente, hicieron una invocación a los candidatos políticos a no realizar proselitismo durante las actividades religiosas que no tienen ningún tinte político.

Por su parte, el párroco Domínguez Alama señaló que los fondos que se recauden con las actividades de las fiestas patronales se costearán dos proyectos que son muy costosos en el presbiterio y la renovación de las bancas del templo que ya tienen mucho tiempo.

De otro lado, el campo ferial de las fiestas patronales habilitado por el municipio de Nasca, entre la avenida circunvalación y la calle José María Mejía, empezó a poblarse de gigantescos juegos mecánicos y stand de venta de viandas como el ponche nasqueño y productos como el tradicional maní tostado, pepinos, nísperos, poto colado y otros manjares que son las delicias de chicos y grandes.