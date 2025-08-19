Vecinos del centro poblado San Javier, ubicado en el distrito de Changuillo, provincia de Nasca, ya cuentan nuevamente con acceso a señal de televisión, tras la instalación de una antena parabólica en banda KU por parte del equipo técnico de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ica.

Conectividad en la zona

La intervención se realizó esta semana con la presencia del subdirector de Telecomunicaciones, ingeniero Ángel Guevara, quien supervisó los trabajos que permitieron restablecer la señal del canal estatal, conocido por emitir contenidos educativos, culturales y de servicio público.

La medida busca mejorar el acceso a medios de comunicación en zonas rurales y de difícil cobertura, en respuesta a los problemas de conectividad que enfrentan diversas comunidades de la región.

El restablecimiento de la señal de televisión, representa un avance en la lucha contra la brecha digital, permitiendo a la población de San Javier mantenerse informada y acceder a contenidos que refuerzan la educación y la cultura en zonas donde el acceso a internet o televisión por cable es limitado.

