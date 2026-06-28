Las autoridades investigan un presunto caso de violencia contra la mujer ocurrido la madrugada del sábado 27 de junio en el sector Tierra Prometida F-36, en el distrito de Marcona, provincia de Nasca.

La denunciante, Norma Salas Isidro, afirmó haber sido agredida por su expareja, Pablo Vilca Valentín, quien posteriormente se retiró del lugar junto al hijo de ambos, de 11 años.

Víctima denunció agresión ocurrida en su vivienda

De acuerdo con la versión de la denunciante y de vecinos del sector, el investigado habría ingresado a la vivienda y agredido físicamente a la mujer delante de sus hijos.

Como consecuencia del presunto ataque, la víctima presentó lesiones en el rostro, golpes en la cabeza y otras heridas, según relataron personas que acudieron en su auxilio.

Vecinos indicaron que una mujer intervino para detener la agresión y evitar que la situación se agravara.

Vecinos señalan antecedentes de denuncias

Residentes de la zona afirmaron que la víctima había presentado denuncias anteriores por presuntos hechos de violencia y que existían medidas de protección y órdenes de alejamiento contra el investigado.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han informado oficialmente sobre el estado de dichas medidas ni sobre su eventual incumplimiento.

Asimismo, los vecinos sostuvieron que, tras el incidente, el denunciado se retiró del lugar acompañado del hijo mayor de la pareja.

Continúan las diligencias

Luego de que el caso fuera difundido por un medio local y tras el reclamo de los vecinos, Norma Salas fue trasladada a la ciudad de Nasca para ser sometida a la evaluación del médico legista, procedimiento requerido dentro de la investigación.

La Policía Nacional inició la búsqueda de Pablo Vilca en distintos sectores de Marcona. Hasta el cierre de esta información, el investigado no había sido ubicado por las autoridades.

El Ministerio Público deberá continuar con las diligencias para esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y adoptar las medidas que correspondan conforme al proceso de investigación.

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