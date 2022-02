Nasca: Investigan presunto tráfico de agua potable en Marcona.

La mañana del 29 de enero, el tracto camión de placa C8N-942 con cisterna A8N-993 registró su ingreso y se abasteció de ocho mil galones de agua potable del tanque de almacenamiento de Shougang Hierro Perú.

Tres días antes, la minera había informado sobre un desperfecto en la electrobomba sumergible del pozo 7 de Jahuay que abastece del líquido elemento al campamento y el mismo distrito de Marcona. La restricción afectó a los vecinos y generó quejas.

Ante ello, la minera decidió investigar sobre el destino del recurso hídrico que entrega a través de cisternas al municipio distrital. El seguimiento permitió conocer que detrás del estadio, en la zona conocida como la Tierra Prometida, la cisterna abastecía a otro camión más pequeño. Y este último lo terminó vendiendo el agua al vecino.

Venta de agua

Actualmente Marcona tiene dos serios problemas. No disponen de una fuente de agua propia mientras no se concluya el proyecto “Agua para todos” que a través de dos pozos de 50 litros por segundo se abastecerá a la población. La obra no acaba desde hace seis años y su culminación será la solución definitiva a la escasez del agua.

El segundo grave problema tiene que ver directamente con el gobierno local. La minera vende de forma diaria 1750 m3 al municipio distrital a 40 céntimos el m³, que tras el seguimiento se descubrió una reventa del líquido elemento. De esta cantidad, 1550 m3 se entrega a través de tuberías y 200 m3 en cisternas.

Son estos 200 m3 los que son revendidos por la comuna entre 30 y 40 soles el metro cúbico a los moradores que no tienen conexión domiciliaria. Las redes sociales han estallado tras la denuncia y el alcalde distrital, Elmo Pacheco ha preferido el silencio.

En la reventa del agua potable, no hay boletas. Se desconoce a dónde va a parar el dinero de los 200 m³ que se venden al día.

Pese a los 1750 m³ diarios que entrega la empresa, el municipio local no sabe administrar. El alcalde provincial de Nasca, Óscar Elías debe concesionar el servicio de agua potable en Marcona través de la Sunass con la anuencia del alcalde de Marcona.

Una empresa municipal o privada se debe encargar del reparto de agua y su administración en este distrito nasqueño, y así poner fin a la reventa del líquido elemento.