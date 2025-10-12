El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, ha dispuesto la apertura de una investigación preliminar contra cuatro personas detenidas en un operativo policial de alto impacto en la ciudad de Nasca. Integrarían la banda criminal “Los injertos de villa”, y portaban armas de fuego, municiones y explosivos, e iban a bordo de un auto robado, circulando por exteriores de entidades bancarias donde realizan “marcaje”, para luego robar fuertes sumas de dinero.

Flagrancia del delito

Los detenidos, identificados como Edwin Climaco Neyra Paniagua de 49 años, Anthony Pedro Salvador Lazo (28), Eduardo Catriel Cisneros La Torre (20), y Pedro Luis Pacaya Gonzales (23), son investigados por la presunta comisión de delitos que incluyen robo agravado de vehículo, tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas y posesión de material explosivo.

La intervención policial, se realizó el 10 de octubre del 2025 aproximadamente a las 12:42 del mediodía en la intersección de las calles Bolognesi e Ignacio Morsesky y fue ejecutada por personal policial del Departamento Desconcentrado de Investigaciones de Alta Complejidad de Ica (DIVIAC), quienes intervinieron el automóvil marca MAZDA, color negro, con placa de rodaje ACR-184.

Durante el registro vehicular, realizado en presencia del Ministerio Público, permitió el hallazgo de múltiples elementos de alta peligrosidad, entre ellos: (01) pistola Glock 19 5ta. Generación 9x19, con una cacerina de 30 municiones, abastecida con 20 municiones de diversas marcas, (01) revólver marca RANGER M.R. FyL calibre 38 SPL, abastecido con 6 municiones.

Así mismo se encontraron, material explosivo: (04) cartuchos de dinamita y (04) fulminantes, uno de ellos unido a un pedazo de mecha, (09) bolsas pequeñas conteniendo sustancia blanquecina pulverulenta, al parecer Pasta Básica de Cocaína, y (01) bolsa pequeña con sustancia vegetal, al parecer Marihuana.

También se halló, un chaleco color negro , (05) pasamontañas de diferentes colores, y varios pares de guantes de lana.

Se confirmó utilizaban un vehículo robado, al que pusieron una placa falsa ACR-184, y que arrojó resultado positivo para requisitoria por el delito de asalto y robo de vehículo (placa original ATR-152) con fecha 23 de abril de 2025.

Los detenidos y las especies incautadas han sido puestos a disposición de la AREINCRI-NAZCA para continuar con las diligencias de ley.

VIDEO RECOMENDADO