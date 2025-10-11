En un contundente golpe a la delincuencia, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perú lograron capturar a cuatro presuntos delincuentes fuertemente armados en la provincia de Nasca, durante una intervención realizada la mañana del viernes.

Golpe policial

Los sujetos portaban armas de fuego, municiones, explosivos y hasta un chaleco de la PNP, lo que hace presumir que se hacían pasar por efectivos policiales para cometer sus ilícitos.

El operativo se desarrolló alrededor del mediodía en la calle Ignacio Morsesky, frente a la plaza Bolognesi, donde los agentes interceptaron un vehículo Mazda de placa ACR-184, con lunas polarizadas. Según los registros de la Sunarp, la unidad pertenece a la empresa Autoland S.A., y habría sido utilizada por los sujetos para desplazarse sin levantar sospechas.

De acuerdo con las primeras informaciones, la intervención se realizó tras un trabajo de inteligencia y seguimiento de varios días, que permitió a los efectivos identificar los movimientos del grupo. Se presume que los detenidos se encontraban realizando labores de reglaje o preparativos para un asalto, posiblemente a una entidad financiera o a un empresario local.

Durante el operativo, se produjo un intercambio de disparos entre los agentes policiales y los sospechosos, resultando herido uno de ellos en la pierna. El sujeto fue trasladado de emergencia al hospital Ricardo Cruzado Rivarola por personal de serenazgo del distrito y actualmente se encuentra bajo custodia policial. Los otros tres fueron reducidos y detenidos en la vía pública.

El comandante de la PNP en Nasca informó que en el interior del vehículo se encontraron una mini Uzi, un revólver, 30 municiones, tres cartuchos de dinamita, pasamontañas y un chaleco policial, material que evidencia la preparación del grupo para cometer delitos de gran envergadura.

Vecinos de la zona indicaron que el vehículo intervenido ya había sido visto merodeando las calles de Nasca e incluso en la localidad de Chala, más al sur de la provincia, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de una banda dedicada al robo a mano armada en distintas jurisdicciones del sur del país.

Tras la intervención, los peritos policiales realizaron el levantamiento del acta y la identificación plena de los detenidos, con el fin de determinar sus antecedentes y el grado de peligrosidad de cada uno. No se descarta que esta organización esté vinculada con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región Ica.

Las autoridades vienen evaluando si los detenidos tenían como objetivo asaltar una entidad bancaria o un vehículo de transporte de valores, hipótesis que cobra fuerza debido al arsenal encontrado en su poder. La policía continuará las investigaciones para establecer la red de contactos y el financiamiento detrás de esta presunta organización criminal.

Cabe recordar que Nasca ha sido escenario en los últimos meses de frecuentes asaltos a mano armada, algunos de ellos con explosivos utilizados para detonar cajeros automáticos, lo que mantiene en alerta a la población y a las fuerzas del orden. Hasta el cierre de este informe, la PNP mantiene hermetismo sobre la identidad de los intervenidos, pero confirmó que el operativo permitió frustrar un posible asalto de gran magnitud.

