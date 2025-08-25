Representantes de diversas instituciones públicas y autoridades locales se reunieron en una mesa de diálogo orientada a acelerar el desarrollo de proyectos clave para el distrito de Marcona. La sesión fue promovida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de su División Territorial en Ica.

Para mejorar calidad de vida

La reunión contó con la participación del alcalde distrital de Marcona, así como de representantes de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), la Dirección Regional de Producción (DIREPRO), EsSalud, PRODUCE, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y la Marina de Guerra del Perú.

Uno de los temas centrales fue el avance del desembarcadero pesquero artesanal, cuya ejecución está a cargo de FONDEPES y PRODUCE. Este proyecto es considerado vital para la actividad económica local, que depende en gran parte de la pesca artesanal.

Por su parte, EsSalud presentó un informe sobre las mejoras implementadas en el Hospital María Reiche, mientras que el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) expuso los avances en el proyecto de agua potable y alcantarillado para la zona urbana de Marcona.

Además, se abordó la solicitud presentada por la Municipalidad Distrital para la aprobación de nuevos pozos exploratorios. Esta medida busca mitigar los problemas de escasez hídrica que afectan a la población y garantizar un suministro estable en el mediano plazo.

La jornada culminó con la firma de un acta que recoge los acuerdos y compromisos asumidos por las partes involucradas.

