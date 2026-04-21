En el marco del Operativo Nacional de Control Territorial Multidisciplinario, la Contraloría General supervisó diversas obras públicas en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, que se encuentran paralizadas y en riesgo de suspensión debido a ciertas restricciones como la falta de terrenos disponibles y la garantía en el abastecimiento de agua.

Trabajo de campo

Durante la intervención, se visitó una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que forma parte de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona. Dicha obra está valorizada en más de 50 millones de soles y presenta un avance físico del 92.5 %, pero permanece paralizada desde el año 2021.

Esta no cuenta con permisos para ejecutar una línea de conducción en un terreno privado; sin embargo, parte de su infraestructura viene siendo utilizada actualmente como laguna de oxidación.

Asimismo, la comisión de control inspeccionó un reservorio concluido en 2015 que no ha sido puesto en funcionamiento y cuya infraestructura evidencia deterioro debido al tiempo transcurrido sin uso.

Otro de los proyectos supervisados fue la construcción del colegio Ricardo Palma, cuyo monto asciende a más de 44 millones de soles. Dicha institución educativa beneficiaría a 500 estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria. En este caso, se identificaron dificultades relacionadas con las características rocosas del terreno y la falta de abastecimiento de agua y energía eléctrica, aspectos que no fueron contemplados en el expediente técnico. Además, la obra no cuenta con supervisor.

En tanto, la remodelación de la Municipalidad Distrital de Marcona, valorizada en más de 14 millones de soles, se encuentra suspendida por la ausencia de un plan de contingencia. De igual forma, las obras vinculadas a la construcción de un albergue temporal y un centro cívico presentan problemas en la distribución de servicios básicos como agua y electricidad.

El vicecontralor Marco Argandoña, quien lidera las acciones en la región Ica, informó que estos operativos se realizan de manera simultánea en distintas regiones del país con el objetivo de fortalecer el control gubernamental y advertir oportunamente riesgos que puedan afectar la ejecución de obras públicas.

En esa línea, precisó que se ha desplegado un equipo de 20 auditores en toda la región Ica, que abarca las provincias de Nazca, Pisco, Palpa, Ica y Chincha.

“Estamos supervisando proyectos en sectores clave como educación, salud, saneamiento, producción y obras públicas. Nuestro objetivo es emitir alertas que permitan prevenir problemas que afecten la calidad, el costo o la continuidad de las obras, priorizando siempre el beneficio de la ciudadanía”, señaló.

Este operativo nacional es liderado por el contralor general, César Aguilar Surichaqui quien enfatizó que la labor de la Contraloría es garantizar el buen uso de los recursos y supervisar a todas las entidades públicas con la finalidad de que los servicios y obras generen valor público y rentabilidad social a favor de todos los peruanos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO