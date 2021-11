Diversos cuestionamientos viene realizando el regidor Luis Díaz Melgar a los trabajos de mantenimiento de la carretera a la Playa Yanyarinas, dentro del distrito de Marcona, por un monto de 1′800,000 soles, por la empresa Virgen de Chapí señalando que cuando conocieron de la obra se apersonaron a la zona, debido a que la autoridad provincial no se dignó en comunicar a la autoridad distrital sobre su ejecución.

El regidor señaló que el financiamiento viene del presupuesto de más de 40 millones de soles que Provías transfirió al municipio provincial dentro del plan de reactivación económica ante la emergencia sanitaria producida por la COVID- 19.

Pésimo trabajo

Sin embargo esperaban que por lo menos se comunique a las autoridades distritales, ya que se ejecuta en la jurisdicción de Marcona, pero no fue así. “Dentro de nuestra labor de fiscalización nos acercamos a las obras, con personal técnico y encontramos un pésimo trabajo que no obedece a especificaciones técnicas, los agregados utilizados para el afirmado no eran los adecuados, pues a la semana de uso quedó como antes. Al respecto hemos presentado nuestros informes en sesión de consejo para que sean remitidas a la autoridad provincial y Provías, porque si se va invertir un presupuesto para mejorar la transitabilidad de Marcona a Yanyarinas, se tiene que utilizar correctamente”, expreso Luis Díaz Melgar.

De otro lado, Elmo Pacheco cuestionó la actitud del alcalde provincial Oscar Elías quien no tiene la cortesía de coordinar con el alcalde distrital sobre estos aspectos, incluso para lograr los títulos de propiedad ante Cofopri, que fue una gestión total del municipio de Marcona, robándose avemarías ajenas cono si estuviera en campaña electoral.