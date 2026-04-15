La situación de un grupo de niños en el sector de Cajuca, en la provincia de Nasca, ha puesto en evidencia las dificultades que aún enfrentan algunos espacios de educación inicial en zonas alejadas.

En el PRONOEI “Divino Niño”, 15 menores reciben clases en condiciones limitadas, compartiendo apenas tres sillas y dos mesas dentro de un ambiente reducido.

Primera infancia

Durante una reciente visita al lugar, docentes y padres de familia expusieron las carencias que afectan el desarrollo de las actividades educativas. Según relataron, el espacio donde funcionan es pequeño, poco ventilado y carece de implementos básicos para garantizar un aprendizaje adecuado.

Además, señalaron que el programa no cuenta con un local propio, lo que obliga a constantes traslados en busca de ambientes disponibles, generando inestabilidad en la continuidad de las clases. Esta situación, indicaron, repercute directamente en la calidad educativa que reciben los menores.

El PRONOEI (Programa No Escolarizado de Educación Inicial), cumple un rol clave en la atención de niños en zonas donde no existen instituciones educativas formales, por lo que las condiciones en las que opera resultan determinantes para el desarrollo temprano.

Frente a este panorama, los padres y docentes han solicitado apoyo urgente para mejorar la infraestructura y el equipamiento, incluyendo mobiliario adecuado y sistemas de ventilación que permitan enfrentar las altas temperaturas de la zona.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las brechas existentes en el acceso a servicios educativos en áreas rurales y la necesidad de intervenciones que aseguren condiciones dignas para la formación de la primera infancia.

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