La ejecución de una obra de agua potable y alcantarillado valorizada en S/ 18.6 millones presenta un atraso de 21.03% en la provincia de Nasca, según un informe de control elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Nasca.

Alerta en obra

El proyecto, destinado a beneficiar a sectores como Ampliación Buena Fe Alto, Los Ángeles, Asociación de Vivienda Buenavista, Santa Rosa de Lima de Buena Fe, Las Palmeras, Ampliación Rural Cajuca y UPIS Nueva Esperanza de Cajuca, registra un avance físico acumulado de 72.19%, mientras que el cronograma establecía un avance de 93.22% al periodo evaluado.

El informe N.° 017-2026-OCI/0407-SCC corresponde al segundo hito de control y comprende la evaluación realizada entre el 14 y el 26 de agosto de 2026. El documento fue comunicado al alcalde de la Municipalidad Provincial de Nasca, Jorge Bravo, para que adopte las medidas correctivas que correspondan.

Entre las principales observaciones, el órgano de control señala que la municipalidad no cauteló que el proyectista atendiera dentro del plazo establecido las consultas técnicas relacionadas con deficiencias e indefiniciones del expediente técnico. Ante esta situación, la propia entidad municipal terminó elaborando una solución técnica.

De acuerdo con el informe, esta situación generó una dilación que afectó la ruta crítica del proyecto y derivó en la aprobación de una ampliación de plazo de 30 días calendario a favor del contratista. La medida fue formalizada mediante la Resolución Gerencial N.° 051-2026-GM/MPN, emitida el 4 de mayo de 2026.

La Contraloría también advirtió que algunas consultas sobre deficiencias e incompatibilidades del expediente técnico no fueron trasladadas oportunamente al proyectista, pese al vencimiento del plazo establecido. Esta situación habría provocado la paralización de determinados frentes de trabajo y genera el riesgo de nuevas ampliaciones de plazo y del reconocimiento de mayores gastos generales.

A ello se suman observaciones relacionadas con la delimitación de áreas, la ejecución de trabajos y las condiciones de orden y limpieza dentro de la obra. Según el informe, estas circunstancias podrían representar riesgos para la integridad física de trabajadores y terceros, además de exponer a la entidad a eventuales penalidades contractuales.

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