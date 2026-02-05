Un contundente golpe contra las finanzas del crimen organizado se registró en la provincia de Nasca, donde la Policía Nacional detuvo a dos presuntos integrantes de una banda delictiva conocida como “Los Millonarios de Nasca”, tras incautarles una elevada suma de dinero en efectivo cuya procedencia no pudieron explicar. Se presume lavado de activos.

Dinero en efectivo

La intervención se produjo alrededor de las 7:00 p. m., durante un operativo de control territorial desplegado en distintos puntos estratégicos de la ciudad. La acción permitió a los agentes interceptar un vehículo Toyota Tercel, de placa C7R-005, que se desplazaba de manera sospechosa por la zona.

En el automóvil viajaban Juan José Gutiérrez Quispe, alias “el cojo”, y David Gregorio García Campos, conocido como “el chamo”, quienes fueron intervenidos y sometidos a un registro personal y vehicular. Según las primeras diligencias, el vehículo era utilizado como una presunta “bóveda móvil” para el traslado de dinero en grandes cantidades.

Durante la inspección, la policía encontró S/ 171,340 en efectivo y US$ 1,364, dinero que los intervenidos no pudieron justificar ni sustentar con documentación válida. Además, se incautaron dos teléfonos celulares, un morral y otros objetos, los cuales serán analizados como parte de la investigación en curso.

Fuentes policiales indicaron que la incautación representa un golpe directo a la logística financiera de la organización criminal, ya que el traslado de grandes sumas de dinero sería una pieza clave para el funcionamiento de presuntas actividades ilícitas.

Tras la intervención, ambos sujetos fueron detenidos en flagrancia y trasladados a la comisaría de Nasca, donde se iniciaron las diligencias correspondientes. El Ministerio Público fue informado del caso para continuar con las acciones legales.

