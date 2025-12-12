En un operativo, agentes policiales lograron detener a un joven identificado como Juan Carlos Ayquipa Polanco, de 19 años, acusado del presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego, tipificado dentro de los delitos contra la seguridad pública.

Abastecido con municiones

La intervención ocurrió aproximadamente a las 2:59 de la tarde, cuando los efectivos detectaron al sujeto portando un morral en cuyo interior se halló un revólver Smith & Wesson, con número de serie AVW6141, el cual estaba abastecido con cinco municiones marca Winchester 38 SPL+P.

Tras la incautación del arma, Ayquipa Polanco fue puesto a disposición de la AREINCRI en calidad de detenido, mientras continúan las diligencias para determinar su responsabilidad en el hecho.

Las autoridades locales destacaron la importancia de estas intervenciones para reducir riesgos y prevenir delitos vinculados al uso ilegal de armas de fuego en la provincia.

