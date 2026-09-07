Lo que inicialmente parecía una gresca entre mujeres habría terminado siendo, según las afectadas, una presunta modalidad de robo registrada durante la mañana de este domingo en el sector 28 de Julio, en el distrito de Marcona.

Robo con violencia

Dos jóvenes que retornaban a su domicilio después de participar en una reunión familiar fueron abordadas alrededor de las 6:00 de la mañana por dos mujeres que, de manera sorpresiva, habrían iniciado una confrontación en la puerta de la vivienda.

De acuerdo con la versión de los familiares, durante el forcejeo apareció una tercera persona que habría aprovechado la situación para apoderarse de las pertenencias de las víctimas. Las denunciantes reportaron el robo de dos teléfonos celulares, dinero y otros objetos personales, además de agresiones físicas. Una de las involucradas habría utilizado incluso una bloqueta para amenazar y atacar a una de las jóvenes, situación que motivó la intervención de vecinos, Serenazgo y posteriormente de la Policía Nacional.

Los familiares consideran que la pelea habría sido utilizada como una distracción para concretar el robo. “Las mujeres buscan el pleito y el hombre se dedica a robar”, manifestó una de las denunciantes al sostener que las presuntas agresoras no conocían a las víctimas ni habían participado de la reunión familiar.

Asimismo, cuestionaron la actuación policial durante las primeras diligencias y solicitaron al comisario de Marcona que supervise el caso.

Horas después, uno de los celulares sustraídos fue localizado mediante su señal de ubicación, lo que permitió a la Policía realizar nuevas diligencias. Finalmente, según la información proporcionada por los denunciantes, el equipo fue encontrado en la vivienda de una de las personas sindicadas en el caso.

Las investigaciones continúan para determinar la participación de cada uno de los involucrados y establecer si el hecho corresponde efectivamente a una modalidad de robo como sostienen las víctimas.

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