El Ministerio Público logró que el Poder Judicial dicte nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Adolfo Bautista Vásquez, investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de actos de connotación sexual en agravio de un menor de ocho años de edad, ocurrido en el distrito de Ingenio, provincia de Nasca.

Grave delito

La medida fue obtenida el domingo 14 de diciembre, durante la audiencia de prisión preventiva, a solicitud del fiscal provincial José Meléndez Curasi de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca, tras acreditarse la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito investigado, así como el peligro de fuga y de obstaculización del proceso.

Según la investigación fiscal, el hecho se habría producido cuando la víctima retornaba junto a sus familiares en un vehículo, momento en el cual el investigado habría realizado tocamientos indebidos, aprovechando la situación de vulnerabilidad del menor. La agresión fue advertida por un familiar, lo que permitió la inmediata denuncia ante la Policía Nacional.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó su requerimiento con diversos medios probatorios, entre ellos la denuncia verbal, declaraciones testimoniales, el certificado médico legal, la entrevista única en cámara Gesell y la pericia psicológica practicada al menor, los cuales fueron valorados por el juzgado para dictar la medida coercitiva.

