El martes 25 de noviembre, aproximadamente a las 3:40 p. m., el personal del Depincri Ica capturó a Leninyer Leonardo Romero R. de 25 años y nacionalidad venezolana, acusado de tocamientos y actos libidinosos contra una joven de 18 años.

Según información policial, la víctima identificada como Angly Q. R. abordó una mototaxi para dirigirse a su centro laboral. Durante el recorrido, el conductor se estacionó, se sentó junto a ella en la parte trasera y le solicitó mantener relaciones sexuales, amenazándola con atentar contra su familia, ya que conocía su vivienda. Posteriormente, la trasladó a un hotel por la calle Tacna, donde la joven logró, gracias a su valentía, pedir ayuda. El sujeto huyó inmediatamente del lugar.

Tras recibir la denuncia, el personal del Depincri se movilizó y logró interceptar al acusado en la calle Tacna, a la altura del grifo Primax, a bordo de una mototaxi azul con toldo gris. Romero fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de agresión sexual y resaltan la importancia de la pronta reacción de la víctima para evitar daños mayores.

