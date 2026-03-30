Un violento hecho se registró en el sector Valle Las Trancas, en Nasca, donde más de 300 familias de la Asociación de Vivienda Pampa Hermosa denunciaron la quema de sus chozas el último fin de semana.

Familias damnificadas

Según los testimonios, el incendio ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, cuando sujetos desconocidos habrían rociado combustible y prendido fuego a las precarias viviendas construidas con esteras. Además del siniestro, los afectados denunciaron el robo de pertenencias como balones de gas, cocinas, camas y ropa, agravando aún más su situación.

Vecinos relataron que perdieron todo lo que habían logrado reunir en pocas semanas, mientras que otros moradores lograron escapar a tiempo, evitando consecuencias fatales. En la zona se constató la presencia de niños, adultos mayores y familias enteras que quedaron en la intemperie tras el ataque.

Los pobladores señalan que presuntos traficantes de terrenos estarían detrás de estos hechos con el objetivo de desalojarlos, por lo que exigieron a la Policía Nacional del Perú investigar lo ocurrido. Asimismo, advirtieron sobre la falta de resguardo policial y demandaron acciones urgentes de las autoridades frente a la creciente necesidad de vivienda y la inseguridad en el sector.

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