El Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca realizó con éxito una cirugía de alta complejidad para tratar una hernia ventral gigante en una paciente de 46 años, procedimiento que permitió corregir una afección abdominal de gran tamaño y mejorar significativamente su calidad de vida.

Proeza médica

La intervención estuvo a cargo del Servicio de Cirugía del nosocomio y consistió en la aplicación de la técnica Rives-Stoppa/TAR (Transversus Abdominis Release), considerada una de las alternativas más avanzadas para el tratamiento de hernias ventrales complejas.

Según informó el cirujano de pared abdominal y reconstrucción abdominal, Jayr André Loayza Herrera, la paciente acudió inicialmente a consulta externa presentando una hernia de aproximadamente 14 x 10 x 8 centímetros. Tras la evaluación médica, se programó la intervención quirúrgica, que tuvo una duración cercana a las cuatro horas.

Durante la operación se colocó una malla quirúrgica especializada con el objetivo de reforzar la pared abdominal y reducir las probabilidades de una futura recurrencia de la lesión.

El procedimiento contó con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por médicos cirujanos, personal de anestesiología, enfermería y técnicos asistenciales, quienes trabajaron de manera coordinada durante la intervención.

De acuerdo con la información proporcionada por el hospital, la paciente presenta una evolución favorable y permanece estable tras la cirugía. Asimismo, expresó su agradecimiento al personal médico por la atención recibida y por los resultados obtenidos con el tratamiento.

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