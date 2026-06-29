Un presunto cráneo humano fue hallado el domingo 28 de junio en las inmediaciones de la Cruz de Yanyarina, en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, según reportes realizados por personas que se encontraban en el lugar.

Macabro hallazgo

De acuerdo con la información por medios locales, el resto óseo habría sido encontrado entre acumulaciones de algas marinas, conocidas como sargazo, que suelen quedar depositadas en las orillas de las playas de la zona.

Tras el hallazgo, alertaron sobre la presencia del cráneo, generando preocupación e interés entre los residentes del sector. Hasta el momento, no se ha determinado oficialmente el origen ni la antigüedad del resto encontrado.

Se espera la intervención de las autoridades competentes, entre ellas la Policía Nacional y el Ministerio Público, para realizar las diligencias correspondientes, verificar la naturaleza del hallazgo y establecer las circunstancias en las que el cráneo llegó hasta ese punto del litoral.

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