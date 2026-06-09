Un cráneo humano fue hallado la mañana del lunes en la quinta cuadra de la avenida Pachacútec Yupanqui, a pocos metros del mercado La Unión y de la comisaría de Parcona. El descubrimiento generó preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Macabro hallazgo

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, el objeto habría sido dejado la noche del domingo dentro de una caja cubierta con una bolsa negra. Algunos vecinos señalaron que observaron el paquete desde aproximadamente las 10:00 p. m., pero al amanecer el cráneo ya se encontraba expuesto en la vía pública. Asimismo, trascendió que una cámara de seguridad ubicada cerca del lugar habría registrado a la persona que abandonó los restos.

La Policía realizó el levantamiento del acta correspondiente mientras personal especializado de Criminalística inspeccionaba la escena. Los agentes también recopilaron declaraciones de testigos para reconstruir lo ocurrido y determinar cómo llegó el cráneo hasta ese punto de la ciudad.

Las diligencias se desarrollaron en la intersección de las avenidas Pachacútec Yupanqui y Aurora Fernández, donde se restringió temporalmente el tránsito peatonal. Varios negocios de la zona permanecieron atentos al procedimiento policial debido a la inusual naturaleza del hallazgo.

Según relataron algunos moradores, inicialmente los restos habrían permanecido dentro de una caja cerrada, aunque se desconoce quién retiró el embalaje antes de la llegada de las autoridades. Esta situación ha generado diversas interrogantes entre los vecinos, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer los hechos.

El Ministerio Público fue informado del caso para continuar con las diligencias de ley. Los restos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su origen, antigüedad e identidad, mientras las autoridades revisan las imágenes de videovigilancia que podrían resultar claves para identificar a la persona involucrada en el abandono del cráneo.

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