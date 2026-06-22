Un caso de hurto de celular se registró en el restaurante “San Miguel”, ubicado en la avenida Circunvalación, en la ciudad de Nasca, donde las cámaras de seguridad captaron el preciso momento del delito.

Delito en la zona

En el video, se observa que un joven ingresa al local para realizar una compra y, tras ser atendido, aprovecha el instante en que la trabajadora se dirige al interior del establecimiento para entregarle el vuelto, para apoderarse de un teléfono celular que se encontraba sobre el mostrador.

Luego del hecho, el sujeto abandona rápidamente el local, mientras que las imágenes registradas por el sistema de seguridad ya estarían siendo clave para su identificación por parte de las autoridades o responsables del establecimiento, evidenciándose claramente en el video el descuido que habría facilitado la acción delictiva.

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