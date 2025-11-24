La Policía Nacional inició una investigación exhaustiva por un caso de robo agravado en banda registrado en pleno centro de Nasca, donde delincuentes despojaron a un ciudadano de una fuerte suma de dinero antes de darse a la fuga.

Grave delito

El delito ocurrió el 22 de noviembre de 2025, alrededor de las 12:35 p.m., en la intersección de la calle Simón Bolívar con la avenida Circunvalación. La víctima, identificada como Abraham Jacob, de 36 años, denunció que dos sujetos que se desplazaban en un automóvil Toyota Yaris de color rojo —placa F9X-651— lo interceptaron, amenazaron y lo despojaron de sus pertenencias, entre ellas 37 mil 400 dólares estadounidenses.

Tras recibir la alerta, agentes de la Comisaría Sectorial de Nasca desplegaron un operativo de búsqueda en diferentes sectores de la provincia. Horas después, el vehículo involucrado fue encontrado abandonado y sin ocupantes en la zona de Bisambra.

La Policía procedió a la incautación y el aseguramiento del auto, donde se recuperaron diversos indicios. Entre ellos destacan registros fílmicos, huellas y otros rastros materiales que, según las autoridades, resultan claves para identificar a los responsables.

VIDEO RECOMENDADO