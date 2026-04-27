La construcción del Hospital María Reiche Neuman, en el distrito de Marcona (provincia de Nasca), continúa en ejecución y fue recientemente objeto de una inspección técnica encabezada por el presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda, como parte de su recorrido por la región Ica.

Moderno nosocomio

Durante la visita, el funcionario recorrió las instalaciones en obra junto al gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Roberto Almeida y el equipo técnico responsable, verificando el avance físico del proyecto y las condiciones en las que se vienen desarrollando los trabajos. La supervisión incluyó la revisión de estructuras ya levantadas, así como aspectos vinculados a la calidad de la construcción y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Según lo observado durante la inspección, la obra presenta avances visibles, aunque aún queda pendiente la implementación de equipamiento y la habilitación de áreas especializadas.

La visita también permitió constatar la participación de personal técnico en campo, encargado de supervisar los detalles de la construcción y asegurar que el proyecto se mantenga dentro de los estándares requeridos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO