Para garantizar la operatividad de los servicios de salud en beneficio de los asegurados, el gerente de EsSalud Ica, doctor Roberto Almeida Donaire, realizó una visita inopinada al nuevo Hospital María Reiche Neuman, ubicado en Marcona, provincia de Nasca, región Ica.

Nueva infraestructura

Durante el recorrido, estuvo acompañado por el magíster Javier Muñante Valle, jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo, con quien supervisó los servicios de emergencia, consulta externa, hospitalización, rayos X y terapia física.

En cada área, el gerente dialogó con el personal asistencial y los usuarios, recogiendo sus impresiones y observaciones para conocer de primera mano las necesidades operativas y asegurar el cumplimiento de los protocolos de atención.

Como parte de su agenda, el doctor Almeida supervisó también el avance de la construcción del nuevo hospital de EsSalud en Marcona, constatando la continuidad y el progreso de la obra. Su visita se centró en verificar que el proyecto se ejecute según los plazos y estándares establecidos.

Al término de la visita, el gerente destacó el compromiso y dedicación del personal asistencial, así como la importancia estratégica de culminar la nueva infraestructura hospitalaria, que permitirá fortalecer la capacidad resolutiva y ampliar los servicios de salud en beneficio de la población asegurada de Marcona.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada asegurado reciba una atención oportuna y de calidad. Supervisamos no solo la atención médica, sino también el avance de las obras que fortalecerán la capacidad de respuesta en Marcona”, indicó el gerente de EsSalud Ica.

Cabe señalar que, el nuevo Hospital María Reiche Neuman en Marcona beneficiará a más de 125 000 asegurados. Para este proyecto, EsSalud ha destinado una inversión superior a S/148 millones.

VIDEO RECOMENDADO