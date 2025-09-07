Un hecho indignante se registró en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde una paciente de 29 años, programada para una cirugía de vesícula, fue anestesiada e incluso recibió el primer corte quirúrgico antes de que el personal médico se percatara de que el equipo laparoscópico estaba inoperativo.

Denuncia negligencia

Según el testimonio de los parientes, la paciente inicialmente debía ser la segunda en ser intervenida, pero sorpresivamente fue pasada a primera en la programación. Tras ingresar a la sala de operaciones, los médicos confirmaron que la máquina no funcionaba correctamente, lo que obligó a detener la cirugía. Posteriormente, se les informó a los familiares que la mujer sería despertada y dada de alta, pese a sus fuertes dolores y a la intervención inconclusa.

El malestar se incrementó cuando se les indicó que la reprogramación de la operación recién podría realizarse una semana después. Ante ello, los allegados anunciaron que trasladarán a la paciente hacia la ciudad de Ica para buscar atención especializada, responsabilizando directamente al hospital y a su director por lo que consideran un acto de negligencia.

Este incidente ha generado gran indignación entre la población de Nasca, que reclama la urgente intervención de la Dirección Regional de Salud para garantizar la operatividad de los equipos y evitar que más pacientes sean sometidos a situaciones que ponen en riesgo su vida y su dignidad.

VIDEO RECOMENDADO