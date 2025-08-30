Tras la gestión del Gobernador Regional de Ica, Abog. Jorge Hurtado, y el Director del Hospital Regional de Ica, M.C. Carlos Navea, se clausuró la gran campaña médica quirúrgica pediátrica realizada en convenio con el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja.

Atención profesional

Durante esta importante jornada, se brindaron cerca de 1,000 atenciones en diversas especialidades como pediatría, neumología, ginecología, optometría, cirugía pediátrica, cirugía plástica, odontología, nefrología, oftalmología y endocrinología. Además, se realizaron 50 cirugías plásticas y pediátricas, beneficiando a niños y niñas de toda la región.

Los pequeños pacientes ahora cuentan con historia clínica abierta en el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, lo que les permitirá acceder a una atención más rápida y eficaz en Lima.

“Esta campaña fue más que salud, fue esperanza para muchas familias que estaban esperando una oportunidad para que sus hijos reciban atención de calidad”, expresó una madre de familia.

