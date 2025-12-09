Un tenso altercado se registró ayer por la mañana en el auditorio municipal de la provincia de Nasca, donde un grupo de vecinos acudió con la expectativa de dialogar con el ministro de Vivienda respecto a la exigida salida de OTASS. Sin embargo, al ser informados de la suspensión de la reunión, el ambiente se tornó rápidamente conflictivo.

Fuerte discusión

El incidente tuvo como protagonistas al regidor Juan Huamán y a Carlos Fernández, vecino del sector Santa Fe. Según los asistentes, el enfrentamiento verbal se intensificó cuando Fernández increpó al regidor por —según dijo— mantener una postura silenciosa frente a las demandas ciudadanas sobre el retiro de OTASS.

La discusión alcanzó un punto crítico cuando ambas partes se acercaron de manera confrontacional, ante lo cual el personal de Serenazgo tuvo que intervenir para impedir que el problema derivara en agresiones físicas.

Los asistentes mostraron su molestia por la cancelación del encuentro con la autoridad ministerial, señalando que exigen respuestas claras sobre el futuro de la administración del servicio de agua y saneamiento en Nasca.

Visita se reprograma

En tanto, la visita del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Wilder Sifuentes a Nasca, inicialmente prevista para el 11 de diciembre, ha sido reprogramada para el martes 16 de diciembre.

