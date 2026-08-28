momentos de angustia luego de que Juan Loayza Alcarraz de 69 años, trabajador de una empresa minera privada,

Denuncian ataque criminal

Su hija, Carla Loayza Arnao, relató entre lágrimas e indignación lo sucedido y exigió que se esclarezcan las circunstancias en las que su padre resultó herido y que se identifique a los responsables.

Según la información consignada en el reporte médico, Loayza Alcarraz llegó por sus propios medios al Hospital “Ricardo Cruzado Rivarola” de Nasca. Posteriormente, alrededor de las 6:35 de la mañana del 26 de agosto, se hizo presente un compañero de trabajo.

El hecho habría ocurrido durante la mañana del 26 de agosto, a la altura de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la avenida Paredones de Nasca. Debido a la gravedad de sus heridas, el hombre fue posteriormente trasladado a la ciudad de Ica, donde viene recibiendo atención médica y fue sometido a una cirugía.

El ataque criminal fue denunciado ante la Comisaría Provincial de Nasca y el caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público, que deberá realizar las diligencias necesarias para identificar a los responsables.

Ante el delicado estado de salud de su padre, Carla Loayza hizo un llamado a la población de Nasca y Marcona para conseguir donantes de sangre tipo A+. La familia también solicitó apoyo económico para afrontar los gastos derivados de la atención médica (Yape/Plin: 997 279 473).

EL DATO: El ciudadano habría sido secuestrado, fue golpeado y según su hija, se encuentra en UCI, ya que le dañaron el bazo y otros órganos vitales.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS