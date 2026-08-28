Una familia de Marcona atraviesa momentos de angustia luego de que Juan Loayza Alcarraz de 69 años, trabajador de una empresa minera privada, resultara gravemente herido tras ser acuchillado en la ciudad de Nasca.

Denuncian ataque criminal

Su hija, Carla Loayza Arnao, relató entre lágrimas e indignación lo sucedido y exigió que se esclarezcan las circunstancias en las que su padre resultó herido y que se identifique a los responsables.

Según la información consignada en el reporte médico, Loayza Alcarraz llegó por sus propios medios al Hospital “Ricardo Cruzado Rivarola” de Nasca. Posteriormente, alrededor de las 6:35 de la mañana del 26 de agosto, se hizo presente un compañero de trabajo.

El hecho habría ocurrido durante la mañana del 26 de agosto, a la altura de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la avenida Paredones de Nasca. Debido a la gravedad de sus heridas, el hombre fue posteriormente trasladado a la ciudad de Ica, donde viene recibiendo atención médica y fue sometido a una cirugía.

El ataque criminal fue denunciado ante la Comisaría Provincial de Nasca y el caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público, que deberá realizar las diligencias necesarias para identificar a los responsables.

Ante el delicado estado de salud de su padre, Carla Loayza hizo un llamado a la población de Nasca y Marcona para conseguir donantes de sangre tipo A+. La familia también solicitó apoyo económico para afrontar los gastos derivados de la atención médica (Yape/Plin: 997 279 473).

EL DATO: El ciudadano habría sido secuestrado, fue golpeado y según su hija, se encuentra en UCI, ya que le dañaron el bazo y otros órganos vitales.

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